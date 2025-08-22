Erste Rolle nach Gerichtsstreit: Blake Lively dreht wieder

«The Survival List» ist Blake Livelys erster Kinofilm seit «Nur noch ein einziges Mal». Zwischendurch stand sie für Amazon Prime Video in der Fortsetzung von «Nur ein kleiner Gefallen» vor der Kamera. Gedreht wurde die Thrillerkomödie bereits im Frühjahr 2024, also vor ihrer öffentlichen Fehde mit Justin Baldoni. Veröffentlicht wurde der Film mit dem Titel «Nur noch ein kleiner Gefallen» jedoch erst im Mai 2025 – mitten im Höhepunkt des Streits.