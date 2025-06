Erste Serienhauptrolle für Palina Rojinski

Palina Rojinski (40) übernimmt eine Hauptrolle in einer TV–Serie. In der sechsteiligen ZDFneoriginal–Serie «My Ex» (Arbeitstitel) wird sie die Mittdreissigerin Ivy verkörpern, wie der Sender zum Drehstart mitgeteilt hat. «Ich freu mich so, euch Ivy endlich zeigen zu dürfen», zeigt sich Rojinski in einem Instagram–Post begeistert. «Es ist einfach so funny und cute.» Die Moderatorin und Schauspielerin war in der Vergangenheit vor allem in Kinofilmen zu sehen.