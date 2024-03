Erste Setfotos: Timothée Chalamet überzeugt als Musiklegende Bob Dylan

Mit Schirmmütze, dickem Strickschal, einer grünen Jacke sowie schlichten blauen Jeans – und natürlich mit einem Gitarrenkoffer in der Hand – wurde Chalamet am Filmset zurück in die 1960er Jahre geschickt. Zugute kommt dem Schauspieler neben seinen Gesichtszügen und den braunen Locken sein generell jugendliches Aussehen: Obwohl er 28 Jahre alt ist, soll er in dem Streifen einen 19–jährigen Dylan darstellen – auf den Fotos gelingt ihm dies durchaus überzeugend. Dylan war zu Beginn der 60ies quasi ohne Geld, dafür mit reichlich Ambitionen, nach New York City gezogen und mauserte sich dort schnell zu einem Hoffnungsträger des Folks.