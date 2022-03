Erste US-Aussenministerin Madeleine Albright ist tot

Madeleine Albright, die zur ersten Aussenministerin in der Geschichte der USA ernannt wurde, ist tot. Sie verstarb diesen Mittwoch (23. März) im Alter von 84 Jahren. Über den offiziellen Twitter-Account der Politikerin hat ihre Familie ein gemeinsames Statement veröffentlicht. Darin heisst es: «Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass Dr. Madeleine K. Albright, die 64. Aussenministerin der USA und die erste Frau in dieser Position, an diesem Tag verstorben ist.»