Erster Auftritt als Papa: Robert Pattinson strahlt auf dem Red Carpet

Robert Pattinson (37) hat seinen ersten Red–Carpet–Auftritt als frischgebackener Vater absolviert. Seine Freundin Suki Waterhouse (32) hatte die Baby–News selbst erst vor wenigen Tagen via Instagram bestätigt. Wie glücklich der «Twilight»–Schauspieler über seinen ersten Nachwuchs ist, stand ihm am Dienstag bei der CinemaCon in Las Vegas geradezu ins Gesicht geschrieben. Das Blitzlichtgewitter meisterte er mit einem strahlenden Grinsen bis über beide Ohren.