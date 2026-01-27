Erster Auftritt des Jahres: Mette-Marit trotzt ihrer Lungenkrankheit

Sie will ihre Pflichten weiter erfüllen

Trotz allem habe Mette–Marit laut Palast ein «starkes Interesse daran geäussert, ihre Aufgaben weiterhin wahrzunehmen». Ihr Auftritt im Osloer Rathaus war der Beweis dafür. Während sie auf eine Lungentransplantation wartet und parallel mit der belastenden Gerichtssituation um ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) konfrontiert ist, stellt sie ihre royalen Pflichten nicht hintenan. Am 28. Januar soll beriets der nächste Termin folgen: die Teilnahme am 100. Jubiläum der Bibliothek von Fredrikstad.