Erster Auftritt: Jennifer Lawrence zeigt stolz ihren Babybauch

Engagement für Frauenrechte

Bei der Premiere von «Zurawski v. Texas» war Lawrence nicht nur als Stargast, sondern auch als Produzentin anwesend. Der Dokumentarfilm, bei dem sie zusammen mit Hillary Clinton (76) und deren Tochter Chelsea (44) als Produzentin fungiert, beleuchtet die Auswirkungen der strengen Anti–Abtreibungsgesetze in Texas. Der Film erzählt die Geschichte von Frauen, deren Leben durch diese Gesetze gefährdet wurde und die daraufhin den US–Bundesstaat verklagten. Die Dokumentation startet am 25. Oktober in ausgewählten Kinos in New York, Los Angeles und verschiedenen Städten in Texas.