Erster Auftritt nach Herz-OPs: König Harald auf Krücken unterwegs

In Kongsberg wurden die beiden freundlich mit Blumensträussen begrüsst. Laut einer Mitteilung des Palastes nahm das Königspaar an einem festlichen Auftritt in der Kirche teil, ehe es auf dem Platz vor dem Gotteshaus von den Fans bejubelt wurde. «Herzlichen Glückwunsch zu diesem Tag in Kongsberg und viel Glück für die nächsten 400 Jahre», wurden die beiden in der Mitteilung zitiert.