Erster Auftritt nach OP: König Charles zeigt sich bestens gelaunt

König Charles (75) hat sich erstmals nach seiner Prostata–Operation in der Öffentlichkeit gezeigt. Offenbar bestens gelaunt winkte er britischen Medienberichten zufolge den Fotografen zu, als er mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), spazieren ging. Die beiden besuchten demnach am Sonntag den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham.