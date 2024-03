Erster Auftritt seit 2013: Justin Timberlake performt mit *NSYNC

«Das hat Spass gemacht»

Bereits im Januar hatte Justin Timberlake der Sängerin und Moderatorin Kelly Clarkson (41) in deren US–Talk–Format erklärt, wie viel Freude er an der Reunion der Gruppe hat. «Das hat Spass gemacht», erzählte er über die Aufnahmen zu «Better Place» mit seinen Kollegen JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone (47) und Chris Kirkpatrick (52). «Es ist irgendwie verrückt, dass so vieles genau da weitergeht, wo es aufgehört hat, was die Chemie angeht.»