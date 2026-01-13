Erster Auftritt seit der Trennung: Patrice Aminati strahlt in Berlin

Patrice Aminati machte deutlich, dass es bereits länger gekriselt habe – nicht allein wegen der Erkrankung. «Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert.» Sie hätten unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume. Schliesslich habe sie ihn am 23. September verlassen. Daniel Aminati hingegen gab an, dass er von der Entscheidung überrascht gewesen sei.