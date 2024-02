Erster Blick auf Musical-Verfilmung «Wicked» mit Ariana Grande

Die ersten Bewegtbilder zu «Wicked» sind da! Universal Pictures hat den ersten Teaser zur Musical–Verfilmung in der Halbzeitpause des Super Bowls am Sonntag gezeigt. Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (30) spielen und singen die Hauptrollen in der Vorgeschichte zu dem Fantasyklassiker «Der Zauberer von Oz» (1939).