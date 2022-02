Erster Einblick in «Knives Out 2»: Diese Stars sind dabei

Die Fortsetzung des Kinofilms «Knives Out» (2019) spielt in Griechenland. Mit dabei sind Ethan Hawke (51), Dave Bautista (53), Edward Norton (52), Janelle Monáe (36), Kathryn Hahn (48), Leslie Odom Jr. (40), Kate Hudson (42), Jessica Henwick (29) und Madelyn Cline (24). In einer Vorschau auf die Filme für 2022 zeigt Netflix wenige Sekunden zu «Knives Out 2». Darin scheint Craig alias Blanc auf eine Jacht zu gehen. Mit gemustertem Kleid und breitem Sommerhut ist unter anderem Kate Hudson hinter ihm zu sehen.