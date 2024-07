Erster Gast Boris Becker: Alexander Zverev startet Podcast mit Bruder

«Ich wollte so ein Projekt für mich machen, da ich schon seit langer Zeit ein grosses Interesse an Talkshows habe», wird Alexander Zverev zitiert. «Das Medium Fernsehen fand ich schon immer spannend. Von daher ist der Video–Podcast eine flexible Alternative für mich, die Tennis–Welt mit meinem Interesse an guten Interviews zu verbinden.»