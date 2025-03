Erster Gig nach Abschiedstour: Kiss kündigen unmaskiertes Konzert an

Darum treten Kiss ohne Make–up auf

Eigentlich hatten Kiss ihre Live–Karriere am 2. Dezember 2023 beendet. Im Madison Square Garden schlossen sie an diesem Tag ihre «End of the Road World Tour» ab. Damals war allerdings nur von der «letzten Live–Show in Make–up» die Rede. Konzerte ohne Schminke bleiben also weiter erlaubt, ohne das Abschiedsversprechen zu brechen.