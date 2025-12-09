Erster roter Teppich: Gwyneth Paltrow strahlt mit Sohn Moses

«Unglaublich intelligent und so begabt»

Wie eng die Bindung zu ihrem Sohn Moses ist, zeigte Paltrow erst kürzlich mit einem öffentlichen Liebesbeweis. Zu seinem 19. Geburtstag schwärmte sie zu Fotos von ihm auf Instagram: «Ehrlich gesagt bist du ein wahr gewordener Traum. Du bist so unglaublich lieb und klug. Du bist unglaublich intelligent und so begabt, so talentiert.» Besonders seine musikalischen Ambitionen scheinen sie zu begeistern: «Ich höre deine Musik in Dauerschleife und vermisse dich so sehr, seit du am College bist», schrieb die 53–Jährige.