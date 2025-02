Erster Solotermin: Amalia der Niederlande strahlt bei Schiffstaufe

Farbenfroher Hosenanzug bei Schiffstaufe

Zu dem Termin in Vlissingen erschien Amalia in einem eleganten altrosafarbenen Hosenanzug mit weitem Bein. Gegen die Kälte trug sie unter dem Blazer einen hellbraunen Rollkragenpullover und darüber einen gleichfarbigen Wollmantel, den sie locker um ihre Schultern legte. Mit einem geflochtenen Haarreif in ihrem Pferdeschwanz, goldenen Ohrringen, einer braunen Tasche und Pumps komplettierte sie ihren Look.