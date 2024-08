Erster Teaser ist da: «Der Spitzname» kommt im Dezember

Regisseur Sönke Wortmann (64) macht im Winter dieses Jahres die Namen–Trilogie rund. Nach «Der Vorname» (2018) und «Der Nachname» (2022) kommt am 19. Dezember 2024 «Der Spitzname» in die deutschen Kinos. Das gab die Produktionsfirma Constantin Film am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Einen kurzen Teaser zu der Komödie gibt es auch schon.