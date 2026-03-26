Erster Teaser-Trailer! Neue «Harry Potter»-Serie startet schon 2026

Die Serie soll an Weihnachten 2026 anlaufen. Bislang war angenommen worden, dass es erst Anfang 2027 losgeht. HBO– und Max–Content–Boss Casey Bloys hatte dem Branchenportal «Deadline» noch in diesem Januar erklärt: «Nun, wir haben bisher 2027 gesagt. Um es etwas genauer zu formulieren, würde ich sagen, Anfang 2027. Und jetzt werden Sie fragen, ob das Januar, Februar, März oder April bedeutet – das sind wir noch nicht bereit, zu sagen. Ich sage einfach Anfang 2027.»