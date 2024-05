Erster Teaser zu «Wolfs» zeigt Brad Pitt und George Clooney gemeinsam

Erste Zusammenarbeit seit «Burn After Reading»

Neben den Hauptdarstellern Pitt und Clooney wirken auch die unter anderem aus «Only Murders in the Building» bekannte Amy Ryan (56) und Austin Abrams (27, «Euphoria») in «Wolfs» mit. Hinter dem Thriller steckt als Regisseur und Drehbuchautor Jon Watts (42), der die zwischen 2017 und 2021 erschienene «Spider–Man»–Trilogie mit Tom Holland (27) inszeniert hat.