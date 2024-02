Erster «The Family Stallone»-Trailer: Sylvester Stallone trifft Papst

Scarlet schämt sich für den Auftritt ihres Vaters

Papst Franziskus und der Schauspieler verstehen sich sichtlich gut: So fängt Sylvester an, den Papst scherzhaft zu boxen. Amüsiert sagt der 77–Jährige: «Ich liebe ihn, schlag zurück.» Tochter Scarlet findet die Aktion ihres Vaters weniger toll. «Mein Vater fängt mit dem ‹Shadowboxing› an ... der Papst», schämt sich die Schauspielerin.