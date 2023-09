Erster Todestag der Queen: Der König ehrt seine Mutter mit Statement

Gedenken auf Instagram

Laut «Mirror» sollen sich aber zumindest Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) in der Öffentlichkeit zeigen. Sie werden heute in der St. David's Cathedral in Wales erwartet, die auch Elizabeth II. viermal besucht hat. Eine Rede des Thronfolgers sei zwar nicht geplant, doch es werde davon ausgegangen, dass er mit einigen Worten an seine Grossmutter erinnert. Der König veröffentlichte bereits kurz nach Mitternacht ein emotionales Statement. In einem kleinen Videoclip sagte er: «Anlässlich des ersten Todestages Ihrer verstorbenen Majestät und meiner Thronbesteitung erinnern wir mit grosser Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und alles, was sie so vielen von uns bedeutet hat.» Er fügte hinzu: «Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir in diesem Jahr entgegengebracht wurden, denn wir tun alles, um Ihnen allen zu dienen.»