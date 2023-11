Erster Todestag: Nick Carter erinnert unter Tränen an Bruder Aaron

Nick Carter: «Es ist immer noch unglaublich für mich»

Aaron Carter, der in den Jahren vor seinem Unfalltod mit zahlreichen Drogen–Eskapaden für Aufsehen sorgte, war am 5. November 2022 in der Badewanne seines Hauses in Lancaster, Kalifornien, ertrunken aufgefunden worden. Nach Abschluss der offiziellen polizeilichen Untersuchung wurde sein Tod als Unfall eingestuft. Carter sei aufgrund der Wirkung von eingenommenen Beruhigungsmitteln und eingeatmetem Gas ertrunken.