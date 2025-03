Erster Todestag von Fritz Wepper: So trauert Witwe Susanne Kellermann

Die letzten Lebensjahre litt der gebürtige Münchner unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Anfang 2021 wurde unter anderem bekannt, dass der Schauspieler an Hautkrebs erkrankt ist, der bereits Metastasen bildete. 2023 erlitt er eine bedrohliche Sepsis. Nach wochenlangem Klinik–Aufenthalt wurde er palliativ behandelt und vier Wochen vor seinem Tod in ein Hospiz in Oberbayern verlegt, wo er am 25. März starb.