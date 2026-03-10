Erster Trailer: Miley Cyrus ist zurück als «Hannah Montana»

Auch Miley Cyrus äussert sich bereits in einer Presseerklärung. «Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein.» Aus der Serie sei eine gemeinsame Erfahrung entstanden, die ihr Leben und das vieler Fans dauerhaft geprägt habe: «Ich werde dafür immer dankbar sein.» Dass die Figur auch zwei Jahrzehnte später noch so viel Bedeutung habe, mache sie «sehr stolz». Die Jubiläumsfeier nennt Cyrus eine «Hannahversary» – und versteht sie als Dankeschön an die Fans, «die mir seit 20 Jahren zur Seite stehen».