Erster Trailer zur Realverfilmung «Pinocchio» mit Tom Hanks ist da

Über 80 Jahre ist es her, dass Disney die Holzpuppe Pinocchio als Zeichentrickfilm zum Leben erweckte. Noch in diesem Herbst wird Robert Zemeckis' (70) Realverfilmung «Pinocchio» erscheinen. Ein erster Trailer wurde nun veröffentlicht und zeigt Oscarpreisträger Tom Hanks (65) als Holzschnitzer Gepetto, dessen sehnlichster Wunsch nach einem Sohn in Erfüllung geht.