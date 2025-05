Erster US-Papst: Donald Trump spricht von grosser Ehre

Das Konklave zur Wahl des neuen Papstes hatte erst am 7. Mai begonnen. Am Abend des 8. Mai zeigte sich Robert Prevost dann erstmals als Papst Leo XIV. den Massen, die ihn mit Beifall und Jubelrufen begrüssten. Zuvor war kurz nach 18:00 Uhr zunächst aus dem Schornstein an der Sixtinischen Kapelle weisser Rauch aufgestiegen. Dieser verkündet traditionell, dass ein neuer Papst gefunden wurde. Italienischen Medienberichten zufolge soll der neue Pontifex im vierten Wahlgang gewählt worden sein.