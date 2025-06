Erster Wimbledon-Tag: Eddie Redmayne und seine Frau im eleganten Look

Laut britischer «Daily Mail» nahm Beckham, der zuletzt mit Armschlinge das Spiel von Inter Miami gegen Paris Saint–Germain in Atlanta besuchte, in der Royal Box neben seiner Mutter Platz. Britischen Medienberichten zufolge hatte sich der ehemalige Fussballprofi in der vergangenen Woche eine alte Verletzung am Handgelenk operieren lassen.