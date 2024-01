Erstes Baby für die Schauspielerin: Elisabeth Moss ist schwanger

Bekannt wurde Elisabeth Moss bereits in den 1990er–Jahren durch ihre TV–Rollen. Zwischen 1999 und 2006 war sie unter anderem in der preisgekrönten Serie «The West Wing – Im Zentrum der Macht» in der Nebenrolle der Präsidententochter Zoey Bartlet zu sehen. Ab 2007 gehörte sie zudem zur Stammbesetzung der Erfolgsserie «Mad Men». Die TV–Show lief bis 2015, Moss erhielt dafür sechs Emmy– und eine Golden–Globe–Nominierung.