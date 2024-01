Erstes Bild: Disney+ zeigt Daniel Brühl als Karl Lagerfeld

Ein grosser deutscher Schauspieler verkörpert eine deutsche Mode–Legende: Daniel Brühl (45) wird für die neue Serie «Kaiser Karl» zum verstorbenen Karl Lagerfeld (1933–2019). Wie Brühl in seiner Rolle aussehen wird, deutet der Streamingdienst Disney+ jetzt in einem ersten Bild, das unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, zumindest an.