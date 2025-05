Erstes Bild: So sieht Nicolas Cage als «Spider-Man Noir» aus

Nachdem Nicolas Cage in «Spider–Man: A New Universe» (im Original «Spider–Man: Into the Spider–Verse») dem bei den Fans beliebten Spider–Man Noir seine Stimme lieh, ist der Schauspieler im ersten Bild zu «Spider–Noir» nun in der Rolle des Helden zu sehen. Er trägt auf dem Schwarz–Weiss–Foto das Kostüm von Spider–Man Noir mit Filzhut, weisser Brille, schwarzer Maske und Trenchcoat. Cage ist zudem in der ikonischen Spider–Man–Pose zu sehen, in der der Superheld seine Netze schiesst.