Erstes ESC-Halbfinale: Diese Acts schaffen es in die Endrunde

Céline Dions Nachricht

Was übrigens im ersten Halbfinale beinahe die Show stahl: Eine voraufgezeichnete Videobotschaft von Céline Dion. Bei der Generalprobe zur Show hatte diese im Vorfeld bereits für Verwirrung gesorgt. In der Live–Show am Dienstagabend wurde diese nun tatsächlich ausgestrahlt und befeuert damit die Befürchtung, dass Dion am Samstag nicht vor Ort sein wird. Eine eindeutige Absage blieb aber noch immer aus. Zuvor hatte ESC–Mediensprecher Adrian Erni betont, man sei «weiterhin mit ihr in engem Austausch».