Erstes Foto vom Nachwuchs: Suki Waterhouse bestätigt Babynews

Im November 2023 hatte die nun frischgebackene Mutter ihre Schwangerschaft bei einem Auftritt beim Corona Capital Festival in Mexiko verkündet. «Ich funkle heute besonders, weil ich dachte, es könnte euch von etwas anderem ablenken», sagte sie am roten Teppich in Bezug auf ihr Outfit, ein glitzerndes rosa Minikleid, unter dem ihr Babybauch zum Vorschein kam. «Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert», fügte sie hinzu.