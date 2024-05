Erstes Foto zur Neuverfilmung: So sieht die neue Momo aus

Alexa Goodall: Das ist die neue Momo

Trotz ihres jungen Alters hat Alexa Goodall schon ein paar Rollen in Serien vorzuweisen. So war sie in einem kleineren Part in der Netflix–Serie «Lookwood & Co.» zu sehen – ebenfalls die Adaption von Jugendfantasyliteratur. Erst kürzlich kam ihre neue Serie «Ein Gentleman in Moskau» im englischsprachigen Raum bei Paramount+ heraus. Die Miniserie mit Ewan McGregor (53) startet in Deutschland am 17. Mai 2024.