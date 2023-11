Erstes Konzert nach Tod seiner Frau Hannelore: Heino wird emotional

«Heino braucht Trost und Anteilnahme seiner Fans»

Das erste Konzert sollte ursprünglich am Freitag, den 17.11. in Mönchengladbach über die Bühne gehen – nur zwei Tage nach der Beerdigung Hannelores. Stattdessen wurde das Konzert in der Kreuzkirche in Dresden angekündigt. Besonders das erste Konzert werde für Heino hochemotional, kündigte sein Manager Helmut Werner an. «Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weitersingt.» Auch für den Musiker selbst sollen die Auftritte hilfreich sein: «Heino braucht jetzt die Zuneigung, den Trost und die Anteilnahme seiner Fans, um seinen unermesslichen Schmerz zu lindern.»