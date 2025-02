Erstes offizielles Bild ist da: Nicholas Galitzine wird zu He-Man

He–Man und Co. erblickten 1982 als Actionfiguren von Mattel das Licht der Spielzeugläden. Zwischen 1983 und 1984 machte die Zeichentrickserie «He–Man and the Masters of the Universe» die Helden weiter bekannt. Darin war erstmals von Prinz Adam als Alter Ego von He–Man die Rede.