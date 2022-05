Erstes Statement: Kevin Spacey über Prozess in England «enttäuscht»

Es gilt die Unschuldsvermutung

Gleichzeitig warnte man in der Pressemitteilung davor, den Oscarpreisträger vorzuverurteilen. Hierzu heisst es in Spaceys Statement: «Ich schätze die Aussage des Crown Prosecution Services sehr, in der die Medien und die Öffentlichkeit sorgfältig darauf hingewiesen werden, dass ich das Recht auf einen fairen Prozess habe und die Unschuldsvermutung so lange gilt, bis sie widerlegt wurde.»