Erstes Thronjubiläum von König Charles III.: So gratuliert der Palast

Video präsentiert Ausschnitte vom Krönungswochenende

Dazu zeigt ein mit Musik untermaltes Video einige Szenen der erwähnten Ereignisse. So ist unter anderem zu sehen, wie Camilla und Charles mit der Kutsche zur Kirche fuhren, wie Charles die Krone aufgesetzt wurde und wie sich das Königspaar auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigte. Auch die Rede von Charles' Sohn Prinz William (41) während des Krönungskonzertes wird noch einmal in Ausschnitten gezeigt. Seine an Krebs erkrankte Frau Kate (42) erscheint hingegen nur kurz beim Händeschütteln. Das Posting endet mit der Frage: «Was ist Ihre Lieblingserinnerung an das Wochenende?»