Erythrit, Xylit und Co.: Wie gesund sind die Zuckeralternativen?

Dass zu viel Zucker ungesund ist, ist nichts Neues. Er begünstigt Übergewicht, Diabetes und viele andere Krankheiten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, nicht mehr als 50 Gramm freien Zucker am Tag zu sich zu nehmen. Dementsprechend gross ist das Interesse an Zuckeralternativen und Light–Varianten: Im Handel gibt es immer mehr Lebensmittel, die zwar süss schmecken, aber keinen richtigen Zucker enthalten. Stattdessen werden sie etwa mit Süssstoffen oder Zuckeraustauschstoffen gefertigt. Aber ist das besser?