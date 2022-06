Erzbischof: Prinz Andrew versucht «Wiedergutmachung zu leisten»

Prinz Andrew nicht bei «Trooping the Colour»-Parade

Der Sohn von Queen Elizabeth II. (96), die in diesem Jahr ihr Platinjubiläum auf dem Thron feiert, hatte in den vergangenen Monaten und Jahren für zahlreiche Negativschlagzeilen gesorgt. Erst im Februar konnte er eine Missbrauchsklage der US-Amerikanerin Virginia Giuffre (38) aussergerichtlich beigelegen. Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie missbraucht zu haben, als sie noch minderjährig war. Der Herzog von York soll mehrere Millionen an Giuffre gezahlt haben, hatte die Vorwürfe jedoch bestritten.