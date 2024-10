Es geht los! «Promi Big Brother» im Netz in die neue Staffel gestartet

«Promi Big Brother» ist in seine neue Staffel gestartet. Am 5. Oktober sind die ersten neuen Kandidatinnen und Kandidaten in den TV–Container gezogen. Wer bereits reinschauen möchte, bekommt bisher allerdings nur im Internet die Gelegenheit dazu. Im linearen Fernsehen startet die Reality–Show am kommenden Montag in die neue Runde.