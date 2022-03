Es geht um drei Millionen: Katy Perry gewinnt Urheberrechtsstreit

Weiterer Urheberrechtsstreit

Der britische Superstar Ed Sheeran (31) wehrt sich aktuell ebenfalls in einem Urheberrechtsprozess gegen den Vorwurf, seinen Hit «Shape of You» plagiiert zu haben. Die Songwriter Sami Chokri und Ross O'Donoghue werfen dem britischen Popstar vor, dass eine zentrale «Oh I»-Songzeile in «Shape of You» dem Refrain ihres eigenen Songs «Oh Why» auffallend ähnlich sei. Sheeran weist die Anschuldigungen zurück. Er wurde zuvor bereits zweimal wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. 2016 für seine Single «Photograph» und zwei Jahre später wegen «Thinking Out Loud».