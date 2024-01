Es geht um ihre Krankheit: Céline Dion bekommt Doku auf Prime Video

Auf Dions Homepage wird die Doku als «intime Erkundung» beschrieben, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen bekommen sollen. Es handele sich um eine «Momentaufnahme einer entscheidenden Zeit im Leben und in der Karriere» des Weltstars. Dion soll in der Doku, für die mehr als ein Jahr lang gefilmt wurde, aber nicht nur in ihrem Privatleben zu sehen sein, sondern etwa auch im Aufnahmestudio. «I Am: Celine Dion» sei «ein emotionaler, energiegeladener und poetischer Liebesbrief an die Musik».