Es geht weiter: «Dune 2»-Schauspieler Timothée Chalamet im Faktencheck

Bekommen hat er den Goldjungen damals zwar nicht, jedoch folgten viele weitere Rollen in grossen Filmproduktionen und die Aufnahme in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 2017 sah man Chalamet in «Lady Bird», gefolgt von «A Rainy Day in New York» (2019), «The King» (2019) und schliesslich Greta Gerwigs (40) «Little Women» (2019). Zwischen «Dune 1» und «Dune 2» schlüpfte Chalamet dann mal eben noch in eine Nebenrolle im stargespickten Netflix–Erfolgsfilm «Don't Look Up» und in die des berühmten Schokoladenmachers in «Wonka» (2023).