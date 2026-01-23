Es gibt zwei Lager! Dschungelcamp startet mit grosser Änderung

Zudem gäbe es neue Outfits für die Camper. Statt im einheitlichen Khaki–Look treten die Teams in unterschiedlicher Kleidung an, damit die Zuschauer die Gruppen besser unterscheiden können. Der Hintergrund der Neuerung: In den vergangenen Jahren sei der Ton im Camp immer weicher geworden, die Konflikte vorhersehbarer. Mit der Teilung wolle der Sender wieder mehr Dynamik ins Format bringen, mutmasst zumindest die «Bild». Die Trennung soll allerdings nicht dauerhaft sein – irgendwann werden die Teams wieder in einem gemeinsamen Lager vereint und im klassischen Modus weiterspielen.