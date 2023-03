«Es ist fatal, wenn Menschen im mittleren Alter inaktiv sind»

Eiweiss in Pulver- oder Riegelform gibt es inzwischen in fast jedem Supermarkt. Was halten Sie von diesen Sachen?

Krüger: Prinzipiell braucht man das nicht, weil die Lebensmittel, die wir auch in dem Buch in den Vordergrund stellen - vor allem kluge Kombinationen aus pflanzlichen Lebensmitteln -, ausreichend Protein über den Tag liefern können. Wenn man Proteinpulver beispielsweise als Ersatz für Mahlzeiten sieht oder als eine wesentliche Ergänzung seiner Tageskalorien, kann man schnell in einen Nährstoffmangel kommen. Das Pulver macht satt, aber wesentliche Mikronährstoffe, die in anderen Lebensmitteln enthalten sind, gerade in pflanzlichen, nimmt man so nicht auf. Wir versuchen vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Lage deutlich zu machen, dass es besser ist, klug und bewusst die Ernährung zusammenzustellen und eiweissreiche, pflanzliche Lebensmittel gleichmässig über den Tag verteilt zu sich zu nehmen.

Wir haben mit unserem Fettgewebe einen Speicher für Fett. Leber und Muskeln speichern Kohlenhydrate. Aber wir haben sehr wenig Aminosäurespeicher, das sind die kleinen Bausteine der Proteine. Das heisst, immer, wenn ein Proteinmangel aufkommt, greift der Körper auf Substanz zurück und baut gegebenenfalls Muskelmasse ab. Deshalb raten wir dazu, über den Tag verteilt gewisse Mengen an Proteinen mit der gesunden, ausgewogenen Ernährung zu sich zu nehmen und damit in einem Zustand zu bleiben, in dem ausreichend Aminosäuren für aufbauende Prozesse zur Verfügung stehen. In unserem Buch gibt es tolle Rezepte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks.