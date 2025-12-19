Es ist offiziell: Chris Evans kehrt als «Captain America» zurück

Chris Evans schien zuvor fest entschlossen, dass Captain America nicht zurückkehren würde und erklärte öffentlich, er sei «glücklich im Ruhestand». In einem weiteren Interview sagte er: «Es ist schade, nicht mehr mit dem Team zusammenzuarbeiten, aber ich bin sicher, sie arbeiten an etwas Unglaublichem, und ich bin mir sicher, dass es umso schwieriger sein wird, wenn es herauskommt und man das Gefühl hat, nicht eingeladen gewesen zu sein.»