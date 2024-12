Es ist offiziell: Die Kultsitcom «Scrubs» bekommt ein Reboot

Kehren die Original–Stars zurück?

Mit der Rückkehr von Bill Lawrence sollen laut «Deadline» die Chancen gut stehen, dass auch die ursprünglichen «Scrubs»–Stars für die Neuauflage zurückkehren könnten. Gut möglich also, dass im Reboot wieder Zach Braff (49), der John «J.D.» Dorian spielte, Sarah Chalke (48, Elliot Reid), Donald Faison (50, Christopher Turk) und John C. McGinley (65, Perry Cox) mit dabei sind. Ungewissheit soll noch bei Judy Reyes (57) herrschen, die als Carla Espinosa im Original zu sehen war. Sie hat eine feste Rolle in der neuen Dramaserie «High Potential».