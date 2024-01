Es ist offiziell! Frederik ist der neue dänische König

Margrethe reiste am Nachmittag in einer goldenen Hochzeitskutsche und in Begleitung einer Reiterstaffel des Garde–Husaren–Regiments zum Schloss Christiansborg, wo die offizielle Abdankung und Proklamation Frederiks stattfand. Auf dem Weg zum Schloss wurde die Monarchin von hunderten jubelnden Royal–Fans mit Dänemark–Flaggen begrüsst – es sind ihre letzten Momente als Königin.