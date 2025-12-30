Es ist offiziell: George Clooney und seine Familie sind Franzosen

«Bedenken, unsere Kinder in L.A. grosszuziehen»

In dieselbe Kerbe schlug George Clooney in einem Interview mit dem US–Magazin «Esquire». «Ich hatte Bedenken, unsere Kinder in L.A. grosszuziehen, inmitten der Hollywood–Kultur», gab er im Oktober 2025 zu Protokoll. «Ich hatte das Gefühl, dass sie niemals eine faire Chance im Leben bekommen würden. In Frankreich interessiert sich niemand wirklich für Ruhm», so George Clooney.